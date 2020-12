Covid. Variante virus a Londra può essere presente anche all’estero. Non c’è prova limite vaccino

AgenPress – Le autorità britanniche hanno informato l’Organizzazione mondiale della Sanità che la nuova variante del coronavirus rintracciata nel sudest dell’Inghilterra può circolare più velocemente. Chris Whitty, che è a capo dell’autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se questa nuova variante risulti più letale.

“Come annunciato lunedì scorso, il Regno Unito ha identificato una nuova variante di Covid-19, attraverso la sorveglianza genomica della Public Health England. E si ritiene ora che il nuovo ceppo possa circolare più velocemente, vista la rapida diffusione della variante, i dati che emergono da modelli preliminari e i tassi di incidenza in rapido aumento nel Sud-Est” dell’Inghilterra, ha detto Chris Whitty.

“Abbiamo allertato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) – informa l’autorità sanitaria inglese – e stiamo continuando ad analizzare i dati disponibili per migliorare la nostra comprensione” dell’impatto di questa variante. In questo momento “non ci sono evidenze che suggeriscano che il nuovo ceppo causi un tasso di mortalità più elevato o che influisca sui vaccini e sui trattamenti – precisa l’esperto – sebbene sia in corso un lavoro urgente per confermarlo”. La nuova variante del coronavirus riscontrata nel Regno Unito “potrebbe essere presente anche all’estero”, ha sottolineato il consigliere scientifico del governo britannico Patrick Vallance. ” I virus mutano continuamente, ci sono molte mutazioni nel mondo. questa è una particolare costellazione di mutamenti che riteniamo importante. – ha spiegato – pensiamo che potrebbe essere presente in altri paesi, ma qui ve n’è una concentrazione. Potrebbe avere avuto origine qui, non lo sappiamo per certo”. L’ Oms sta ragionando sui dati ma “per il momento non esistono prove che questa variante del virus del Covid agirà sull’efficacia dei vaccini. Bisogna comunque aumentare la ricerca per capirla”, spiega Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Ospedale per le Malattie Infettive Spallanzani.

Boris Johnson ha sottolineato che sebbene la nuova variante del virus si concentri nelle zone del Regno Unito cosiddette in ‘tier 4’ è tuttavia presente in tutto il Paese. “Tutti devono rimanere nella propria zona e considerare con attenzione l’opportunità di viaggiare all’estero”, ha spiegato. A chi si trova in ‘tier 4’ non è consentito recarsi all’estero, se non in circostanze eccezionali.