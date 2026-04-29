Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia

AgenPress. Nuovo sviluppo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, 38 anni, indagato nella nuova tranche investigativa sull’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia per il prossimo 6 maggio. Dovrà comparire davanti ai pubblici ministeri per un interrogatorio che potrebbe rappresentare uno degli ultimi passaggi prima della chiusura delle indagini.

La convocazione arriva a quasi un anno dal precedente tentativo di interrogatorio, fissato nel maggio 2025, quando Sempio non si presentò davanti ai magistrati contestando, attraverso i suoi legali, un vizio formale nella notifica dell’invito a comparire.

L’inchiesta bis sul caso che da quasi vent’anni ruota attorno alla morte di Chiara Poggi si concentra nuovamente sugli elementi genetici e sulle tracce raccolte nella villetta di Garlasco. Secondo quanto emerso negli ultimi mesi, gli investigatori avrebbero acquisito nuove consulenze tecniche e ulteriori approfondimenti scientifici che avrebbero spinto la Procura a riaprire il fascicolo nei confronti di Sempio.

Tra gli elementi al centro degli accertamenti ci sarebbero le analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima e alcune impronte repertate sulla scena del crimine. Aspetti che, nel corso degli anni, hanno alimentato dubbi e nuove ipotesi investigative sul delitto di Garlasco.

L’interrogatorio del 6 maggio potrebbe quindi diventare decisivo per chiarire la posizione dell’indagato prima dell’eventuale richiesta di chiusura indagini da parte della Procura di Pavia. Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, i magistrati intenderebbero contestare a Sempio gli elementi raccolti durante l’ultimo anno di attività investigativa.

Il caso Garlasco resta uno dei più discussi della cronaca italiana. Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ma negli ultimi anni nuove consulenze e nuove verifiche investigative hanno riaperto il dibattito giudiziario attorno alla vicenda.