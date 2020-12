Cina: morto avvelenato Lin Qi, 39 anni, magnate dei videogame

AgenPress – Lin Qi, presidente e numero uno dello sviluppatore di giochi Yoozoo, noto per ‘Game of Thrones: Winter Is Coming’, è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale durante un’indagine della polizia di Shanghai su un sospetto caso di avvelenamento. Aveva 39 anni.

Yoozoo ha annunciato che Lin, fondatore, presidente e azionista di vertice, è morto venerdì senza fornire una causa specifica. È entrato in ospedale di recente dopo aver sperimentato disagio e le sue condizioni erano “stabili”, aveva detto in un comunicato l’azienda con sede a Shanghai due giorni fa.

La polizia di Shanghai ha dichiarato in un post sui social media il 23 dicembre che un uomo di 39 anni con il cognome di Lin è stato presumibilmente avvelenato e che un sospetto è stato arrestato durante le indagini.

Yoozoo, chiamato anche Youzu Interactive Co., ha lanciato titoli tra cui “Game of Thrones: Winter Is Coming”. A settembre, ha raggiunto un accordo con Netflix Inc. per adattare il romanzo di fantascienza “The Three-Body Problem” in una serie.

Yoozoo ha detto che la società continuerà le normali operazioni e cercherà un successore per Lin.

Si ritiene che Lin avesse un patrimonio netto di circa 6,8 miliardi di yuan (poco più di 1 miliardo di dollari), secondo la Hurun China Rich List, avendo sfruttato al meglio il ruolo di star conquistato nel redditizio mercato cinese dei videogiochi, con un’incursione anche nella produzione cinematografica. Lin aveva fondato Yoozoo nel 2009 e l’aveva guidata con pieno successo in un periodo in cui l’industria dei giochi aveva visto una forte esplosione e cambiamenti sostanziali, spostandosi ad esempio verso il settore della telefonia, e aveva dovuto far fronte alla stretta da parte delle autorità di regolamentazione di Pechino.