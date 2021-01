Sen. Modena (FI), Mattarella: ”Buon Anno Presidente. Grazie per non aver mai nominato Conte e il suo Governo nel suo messaggio”

AgenPress. “Grazie Presidente Mattarella per non aver mai fatto il nome di Conte del suo Governo nel messaggio di fine anno – lo dice Fiammetta Modena, di Forza Italia, membro della commissione giustizia di Palazzo Madama – questo Paese merita ben altro che un Governo confuso e disorientato come questo. Ma soprattutto, un Governo lontano dal Paese e dagli umori della gente comune, un Governo senza progetto, e senza visione futura. Un anno passa in fretta, ma finché lei rimarrà al Quirinale, Signor Presidente, continui per favore a difendere la democrazia di questo Paese e lo Stato di diritto.

Non si può delegare solo a pochi la vita e il futuro di milioni di italiani – aggiunge Modena – Ma soprattutto, Signor Presidente, non si può più andare avanti con un Parlamento che di fatto è stato esautorato da un Premier che pensa di essere il primo della classe.

Ogni giorno in questo Paese la democrazia viene calpestata offesa vilipesa e negata in tutti i sensi.

Quando Salvini, per primo, parlò al Paese di “poteri forti”, il Paese trovò la forza per reagire e difendersi. Oggi che l’avvocato Giuseppe Conte governa (consigliato da Casalino) da solo rinchiuso nella sua torre eburnea di Palazzo Chigi è peggio di allora. Molto peggio.

La sola certezza assoluta che oggi abbiamo – conclude l’esponente forzista – è che tutto ciò che verrà dopo Giuseppe Conte sarà comunque la vera fortuna di questo nostro Paese. Ancora grazie Presidente. E Buon Anno