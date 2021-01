Coronavirus in Italia: 10.800 nuovi contagi e 348 morti

AgenPress. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.800 nuovi contagi da Coronavirus a fronte di 77.993 tamponi eseguiti.

Sempre alto il numero dei morti: sono 348 (ieri 347). Il tasso di positività è al 13,8%.

Le Regioni più colpite sono Veneto 1.682 nuovi casi, Emilia Romagna 1600, Sicilia 1.391 Lazio 1.334, 863 Lombardia, 747 in Campania e 631 in Puglia.

E’ previsto intanto per domani l’arrivo in Italia di altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi.

Ad oggi risultano vaccinate circa 118mila persone.

E’ quanto diramato dal bollettino del Ministero della Salute.