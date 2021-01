Recovery. Renzi, grazie a noi documento diverso. Governo? Legislatura fino a 2023

AgenPress – “Se Italia viva non avesse fatto ciò che abbiamo fatto a dicembre, avrebbero approvato un documento molto diverso”, è stato “evitato un pasticcio”. Lo ha scritto, a quanto si apprende, il leader di Iv Matteo Renzi nella chat dei parlamentari di Italia viva. Renzi spiega che dopo che arriverà la bozza dal governo, ci saranno 24 ore di tempo per presentare osservazioni, prima di un nuovo incontro con Gualtieri. Il senatore sottolinea che Iv attende risposte su tutte le questioni poste nei suoi documenti, non solo il Recovery. La discussione sui contenuti, spiega, viene “prima di quella su formule o nomi”.

Infine, Renzi annota che i parlamentari di Iv, “soprattutto qualche senatore, continuano a ricevere proposte indecenti” di adesione a un gruppo di “responsabili”. Questo dimostrerebbe che un redde rationem in Aula non si può ancora escludere.

“Non c’è nessun rischio di voto anticipato perché la legislatura finisce nel 2023. Parliamo di contenuti, non di giochi vecchio stile”.

“Secondo me non esistono i governi di scopo esistono i governi in grado di lavorare. Se Conte è in grado di lavorare faccia altrimenti toccherà ad altri. Ha detto che è pronto a venire in Aula, lo aspettiamo lì”.