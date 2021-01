Usa. E’ italo americano, Jake Angeli, detto lo “sciamano”, il capo della rivolta pro-Trump

AgenPress – Si chiama Jake Angeli, 32 anni, ed è soprannominato lo “Sciamano di QAnon”, è un italoamericano l’ultras pro-Trump vestito da sciamano la cui immagine ha fatto il giro del mondo, immortalato tra i manifestanti che sono riusciti a fare irruzione nella sede del Congresso degli Stati Uniti.

Vestito da vichingo, cappello con le corna, pelliccia e faccia dipinta, il giovane italoamericano è diventato uno dei volti della protesta.

E’ un seguace di QAnon, la teoria del complotto secondo cui i poteri occulti di un Deep State hanno tentato in tutti i modi di rovesciare il potere di Donald Trump.

L’uomo aveva già manifestato in Arizona contro “l’elezione rubata” ed è seguace delle teorie complottiste secondo le quali esisterebbe un’ipotetica trama segreta organizzata da alcuni poteri occulti che agirebbe contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi sostenitori.

In un’intervista del 2020 con The Arizona Republic, Angeli ha detto che indossa il berretto di pelliccia, si dipinge il viso e va in giro senza maglietta con pantaloni laceri per attirare l’attenzione. Quindi, ha spiegato che il suo compito è quello di spiegare alle persone le sue convinzioni su QAnon e altre verità che dice rimangono nascoste.