Laura Corrotti (Lega): “Sindaca Raggi Ministro è gioco sulla pelle dei cittadini”

AgenPress. “Le voci di un eventuale rimpasto di Governo che includerebbe anche la Raggi è un gioco di poltrone che salverebbe così la sindaca dal giudizio dei romani alle prossime elezioni e darà, allo stesso tempo, il via libera ad un’alleanza Pd-5stelle anche in Campidoglio dopo quella già conclamata in Regione Lazio.

Il tutto sulla pelle delle famiglie, non più solo quelle romane ma di tutta Italia, ridotte a spettatori increduli di una politica lontana dalla realtà.”

Così Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.