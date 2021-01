AgenPress – “Alla luce delle informazioni di ulteriori manifestazione chiedo che non ci sia violenza e non ci siano vandalismi”. Lo afferma Donald Trump in una nota a Fox. Il presidente chiede quindi l’aiuto di “tutti gli americani” a “stemperare le tensioni” e ribadisce di essere contrario alla violenza “di ogni tipo”.

“Non è quello che sostengo e non è quello che l’America sostiene. Chiedo a tutti gli americani di aiutare ad allentare le tensioni. Grazie”.