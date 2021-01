Covid. In Gb somministrati 4 mln di vaccini. Johnson, stiamo accelerando “il più veloce possibile”

AgenPress -“Finora sono 4 milioni” i vaccini somministrati nel Paese fra prima e seconda dose, ha detto Boris Johnson nell’Oxfordshire, aggiungendo che più di metà degli ultraottantenni britannici e degli ospiti delle case di riposo sono ora vaccinati. Categorie “vulnerabili” che restano “la nostra priorità assoluta” assieme al personale sanitario, ha aggiunto, difendendo tuttavia come possibile e sensata la scelta di allargare da oggi la platea anche agli over 70.

Il Regno Unito sta accelerando “il più veloce possibile” nella campagna di vaccinazioni di massa anti-Covid, compatibilmente con le forniture disponibili.

Johnson si è poi detto fiducioso che, grazie ai vaccini, la situazione possa essere “molto inversa per la primavera”. “Questo – ha tuttavia subito ammonito – non significa” che ci sarà una sorta di “apriti sesamo”, nel senso di una revoca generale delle misure restrittive del lockdown da un momento all’altro, e ha insistito che fino a metà febbraio non è prevedibile neppure un’ipotesi di riesame di singole norme, dato il contesto di contagi alimentati dalla cosiddetta ‘variante inglese’ del coronavirus. Ha inoltre sottolineato che il Paese dovrà da un lato continuare a rimanere “vigile” a lungo sul fronte delle cautele e dall’altro affrontare le inevitabili “conseguenze economiche” ulteriori della pandemia.