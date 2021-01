Governo. Forse Conte salirà al Quirinale già oggi. M5S, “convintamente al fianco del presidente”

AgenPress – Il premier Giuseppe Conte potrebbe recarsi già oggi al Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza. In una nota il capo politico M5S Vito Crimi ha scritto che “il M5S è convintamente al fianco del presidente Conte in questo momento estremamente difficile per il Paese. Siamo la colonna portante di questa legislatura: come sempre ci assumeremo le nostre responsabilità, avendo come riferimento il bene dei cittadini, e ci faremo garanti dei passaggi delicati che attendono la nostra Repubblica”.

“Credo che aggiornerà il presidente della Repubblica, come peraltro il presidente del consiglio ha sempre fatto nei momenti più importanti della nostra attività di Governo”, ha commentato la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli.