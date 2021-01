Lombardia. Bagarre al Pirellone: Usuelli (+Europa) in ginocchio davanti alla Giunta

AgenPress – Bagarre in Consiglio regionale della Lombardia al termine dell’intervento del presidente, Attilio Fontana, in seguito alle polemiche sui controversi dati Covid inviati all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che hanno portato a collocare la Lombardia in ‘zona rossa’ per una settimana. Il consigliere di +Europa, Michele Usuelli, che chiedeva di avere dati del contagio da Covid-19 disaggregati, si è inginocchiato davanti ai banchi della Giunta: “Dato che non so più come chiedervelo, ve lo chiedo in ginocchio”. Visto che desisteva a rialzarsi e a lasciare l’Aula, dopo che la seduta è stata sospesa, è intervenuta la Digos che lo ha accompagnato fuori.

“La Digos mi ha chiesto come erano avvenuti i fatti, io ho riferito. Mi sono recato davanti al presidente e al vicepresidente, mi sono messo in ginocchio, i responsabili della sicurezza si sono avvicinati e ho comunicato loro che mi sarei alzato immediatamente qualora Fontana e la Moratti mi avessero detto che avrebbero pubblicato i dati, ma mi è stato riferito che il presidente Fontana ha risposto ‘Per me può restare anche in ginocchio’ e così ho fatto fino a che è arrivata la Digos”. Così il consigliere lombardo di +Europa, Michele Usuelli, espulso dalla seduta del Pirellone dopo la sua protesta in ginocchio davanti ai banchi occupati dal presidente, Attilio Fontana, e dalla vicepresidente, Letizia Moratti.

“Alla loro gentile richiesta di uscire dall’Aula – ha sottolineato – sono uscito con loro. Non si è avvicinato nessuno della Giunta, si sono avvicinati dei consiglieri della Lega a darmi delle monetine, quella di più grande valore era di 20 centesimi. Si sono messi a fare uno schermo per impedire alla stampa di filmare il mio atto di disobbedienza civile”. “È da giugno che la Lombardia dava all’Iss dati sbagliati per compilare l’Rt, l’ho segnalato già allora in un’interrogazione scritta. Tutte le regioni compilano i campi in modo giusto, tranne la Regione Lombardia”.