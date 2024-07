Gavi, The Vaccine Alliance: 200 milioni di dosi di vaccino per i bambini di 35 Peasi a basso reddito

AgenPress. Gavi, The Vaccine Alliance, in collaborazione con l’UNICEF e l’OMS, ha stanziato quasi 200 milioni di dosi aggiuntive di vaccini essenziali e salvavita per contribuire alla vaccinazione di circa il 50% dei bambini nei paesi supportati da Gavi che non sono stati vaccinati durante la pandemia. Il finanziamento mirato di 290 milioni di dollari a sostegno dell’iniziativa “Big Catch Up” è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Gavi nel dicembre 2023 e l’annuncio di oggi indica che tutte le richieste dei paesi ricevute in questa fase possono ora passare all’implementazione. Quasi 32 milioni di dosi sono già state spedite in 13 paesi e ulteriori 10 milioni di dosi saranno spedite entro la fine del mese.

Dei 35 paesi a basso reddito target dell’iniziativa, molti stanno già conducendo attività di recupero, mentre altri sono pronti a lanciare iniziative a breve. “I paesi a basso reddito hanno fatto sforzi senza precedenti per vaccinare le loro popolazioni durante la pandemia di COVID-19, ma questa risposta di emergenza ha messo a dura prova i loro sistemi sanitari. Ora, la nostra priorità è duplice: aiutare i paesi a recuperare il terreno perso nella copertura vaccinale di routine, e costruire programmi di vaccinazione più resilienti ed equi per il futuro”, ha affermato Thabani Maphosa, Managing Director of Country Programmes Delivery di Gavi.

“Gavi e i nostri partner stanno agendo rapidamente per sostenere questa missione critica di salute pubblica, riconoscendo che sistemi di immunizzazione forti sono la base per combattere le epidemie di malattie e salvare vite umane.” L’iniziativa “Big Catch-Up” è stata lanciata dai partner nell’aprile 2023 per affrontare il calo dei tassi di vaccinazione infantile osservato durante la pandemia di COVID-19 a causa del sovraccarico dei sistemi sanitari e dell’interruzione dell’accesso all’assistenza medica. I dati più recenti sulla copertura vaccinale globale (WUENIC) per il 2023 hanno evidenziato significative variazioni tra i paesi che implementano Gavi, con miglioramenti in 22 paesi, compensati da considerevoli cali in un numero inferiore di paesi.

La copertura vaccinale nei paesi supportati da Gavi è rimasta stabile, rispecchiando la tendenza globale, nonostante un numero crescente di nascite, poiché i paesi che implementano Gavi hanno vaccinato un numero quasi record di bambini. I dati hanno anche evidenziato un aumento del numero di bambini senza dosi nei paesi in cui è stato implementato il programma Gavi, sottolineando la necessità di ulteriori sforzi per raggiungere questi bambini e quelli sotto-immunizzati. Le lacune nella copertura causate dalla pandemia hanno portato a un aumento delle epidemie in molti paesi, sottolineando ulteriormente la necessità critica di affrontare le lacune di immunità.

Ad esempio, i dati di WHO-CDC mostrano che da dicembre 2022 a novembre 2023, 51 paesi hanno sofferto per epidemie dirompenti di morbillo: ,i livelli elevati di copertura richiesti per prevenire le epidemie rappresentano una sfida per molti sistemi sanitari. Un’altra sfida è il tasso di crescita della popolazione in regioni come l’Africa, il che significa che i paesi devono raggiungere un numero maggiore di bambini ogni anno per mantenere i livelli di copertura. Attraverso questo straordinario sforzo di recupero, Gavi e i partner mirano ad aiutare i paesi a basso reddito a colmare le lacune di immunizzazione, ripristinare la copertura vaccinale ai livelli prepandemici e rafforzare i sistemi di immunizzazione a lungo termine. Il processo di revisione e assegnazione è stato progettato per fornire supporto a tutti i paesi che hanno presentato domanda entro la finestra di finanziamento, anche rafforzando i piani per ottenere risultati migliori. Il finanziamento del “Big Catch Up” sta già supportando i paesi nell’identificare e immunizzare i bambini non vaccinati, in particolare in alcuni dei contesti più difficili da raggiungere. Ad esempio, nell’aprile 2024, la Repubblica Araba Siriana ha lanciato una campagna con l’obiettivo di raggiungere circa 360.000 bambini.

Circa 15.000 operatori sanitari e vaccinatori sono stati dispiegati in oltre 1.000 siti per controllare lo stato vaccinale dei bambini e immunizzare quelli non vaccinati. In un altro esempio, la Somalia sta utilizzando il supporto del “Big Catch-Up” come motore per affrontare alcune delle maggiori lacune del paese, somministrando il vaccino contro il morbillo, il vaccino antipolio inattivato (IPV) e il vaccino contenente difterite, tetano e pertosse per prevenire mortali epidemie di queste malattie.