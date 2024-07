Perugia. Schlein: “Prima giornata di raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata”

Per questo oggi siamo a Perugia, per la prima giornata di raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata, tanto voluta dal governo Meloni.

Perché questa è una riforma sbagliata che spacca in due l’Italia, non solo per il Sud, che ha già pagato caro il prezzo delle diseguaglianze, ma anche per il Nord, perché rischia di produrre, ad esempio, 20 politiche energetiche diverse, con una frammentazione che non farà abbassare le bollette a famiglie e imprese.