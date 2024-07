Agcom: sanzione a Rai per Sanremo – Travolta. Unc: bene, ottima notizia. Peccato per PoltroneSofà

AgenPress. L’Autorità delle Comunicazioni ha sanzionato la RAI per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante Sanremo per la pubblicità occulta di un noto marchio di scarpe nel corso dell’esibizione di John Travolta.

“Bene, ottima notizia. La pubblicità deve essere sempre trasparente, palese e chiaramente riconoscibile come tale” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Certo ci saremmo attesi anche una condanna rispetto alla pubblicità di PoltroneSofà, nella quale, come per le scarpe, si esponeva allo stesso modo il prodotto, sempre con un siparietto con Amadeus, interrompendo il filo narrativo del programma, ragione per la quale, al pari delle scarpe, non poteva essere considerata un’operazione di product placement ma una sorta di televendita. Peccato!” prosegue Dona.

“In ogni caso è bene che sia stato ribadito il principio che non si può fare pubblicità occulta” conclude Dona.