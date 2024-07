AgenPress. Jannik Sinner si è ritirato dai Giochi Olimpici di Parigi a causa di una tonsillite.

“Mi dispiace informarvi che purtroppo non potrò prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamenti sulla terra battuta, ho iniziato a sentirmi male. Ho riposato per qualche giorno. Il medico mi ha diagnosticato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare“, ha scritto Sinner in un post sul portale X.