G7. Tajani in videoconferenza con i ministri degli Esteri. Concordare azione diplomatica per evitare escalation

AgenPress – E’ appena iniziata una riunione in video conferenza dei ministri degli Esteri del G7. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è il coordinatore del gruppo e ha invitato i colleghi al confronto in un momento delicatissimo per la crisi militare in Medio Oriente. Secondo fonti informate, il titolare della Farnesina chiederà un aggiornamento a tutti i colleghi, in particolare al segretario di Stato Usa Anthony Blinken. L’idea è quella di concordare un’azione politica e diplomatica che in extremis possa evitare uno scontro militare più generalizzato in tutta la regione.

L’Italia invita l’Iran a contribuire a una fase di de-escalation in tutta la regione del Mediterraneo e del Medio Oriente. Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha chiesto al Segretario Generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia, di compiere un primo passo formale, veicolando il messaggio all’ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran a Roma.

L’ambasciatore Guariglia, nel corso di un colloquio avvenuto questo pomeriggio, ha trasmesso all’ambasciatore Mohammad Reza Sabouri l’invito dell’Italia a contribuire a interrompere il ciclo delle azioni militari che potrebbero provocare uno scontro militare più generalizzato in tutta la regione. Per il Ministro Tajani “è importante che la nuova amministrazione guidata dal presidente Pezeshkian e tutte le istituzioni iraniane procedano sul percorso di confronto con l’Europa e con tutti i paesi della regione. L’Italia sarà sempre pronta a impegnarsi in ogni attività di politica e diplomazia”.

L’Italia chiede all’Iran di affrontare in maniera strategica il confronto con i protagonisti internazionali nella regione. Il Governo italiano, in quanto presidente di turno del G7, rimarrà impegnato per veicolare all’Iran gli inviti alla moderazione che arrivano dai paesi membri del gruppo ma anche dagli Stati della regione. Il Ministro Tajani, anche nel quadro del G7, sta continuando un’azione diplomatica di de-escalation per continuare a veicolare il suo appello al confronto e alla moderazione a tutti i partner della regione.