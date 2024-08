Lazio. 53ª edizione del Festival Internazionale del Folklore di Alatri

AgenPress. La città di Alatri si appresta a dare vita a tre giornate di grande spettacolo grazie alla 53ª edizione del Festival Internazionale del Folklore, intitolato a Flavio Fiorletta, che si svolge ad Alatri dal 12 al 15 agosto. Questo evento straordinario trasforma le strade, i vicoli e le piazze della cittadina ernica in un palcoscenico di cultura internazionale, con musica, balli e tradizioni provenienti da ogni angolo del mondo.

“È con grande orgoglio che ANCI Lazio sostiene e appoggia iniziative come il Festival Internazionale del Folklore di Alatri,” ha dichiarato il Vicepresidente, Gianluca Quadrini, che partecipa alla serata di apertura anche in veste di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone. “Questi eventi non solo valorizzano il nostro territorio, ma sono anche fondamentali per attrarre visitatori e stimolare l’economia locale. La cultura è un potente strumento di coesione e di sviluppo, e il Festival rappresenta un’occasione unica per celebrare la nostra ricca diversità culturale.”

Quadrini ha anche espresso i suoi più sentiti complimenti al Sindaco, Maurizio Cianfrocca, all’Amministrazione Comunale e a tutte le associazioni che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. “Il successo di questa manifestazione è il risultato di un grande lavoro di squadra e della passione di chi crede nella forza della cultura e delle tradizioni,” ha aggiunto. “Le esibizioni di danze e musiche tradizionali, insieme agli stand gastronomici che offrono piatti tipici dei gruppi ospitati, sono testimonianza di un impegno encomiabile nella promozione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale.”

Durante il festival, ogni sera dalle ore 21:00, Piazza Santa Maria Maggiore diventa il centro pulsante dell’evento con esibizioni di gruppi folkloristici provenienti dai quattro continenti. Inoltre, a partire dalle ore 18:00, le vie del centro storico ospitano stand gastronomici che permettono ai visitatori di scoprire e gustare i piatti tradizionali delle diverse culture rappresentate. “Anci Lazio – conclude Quadrini – continuerà a sostenere eventi che celebrano e promuovono la cultura, essendo convinti che essi giochino un ruolo cruciale nello sviluppo e nella valorizzazione dei nostri territori.”