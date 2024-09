A. Mussolini: una volta dicevano “ho degli amici gay”. Ora ci provano con “Ci sono anche dei gay che la pensano come me”

AgenPress. Matteo Salvini ha condiviso entusiasta una supposta dichiarazione, non so bene quanto recente, di Domenico Dolce, nella quale lo stilista esprimeva la sua opinione sulla possibilità degli omosessuali di avere figli. Stando a quanto riporta il vicepremier, Dolce ritiene infatti di non poterne avere, per il semplice fatto di essere gay. E Salvini si è affrettato a dirsi d’accordo con lui.

Io non trovo nessun problema in questo. Dolce può pensare e fare quello che desidera. E lo stesso può fare Salvini, spingendosi addirittura a condividere oggi il pensiero di uno stilista gay e domani quello di un suo capolista che afferma che i gay sono anormali. Non c’è limite, infatti, né alla libertà di espressione né al cattivo gusto.

Il problema è invece nel tentativo di usare in modo strumentale delle opinioni espresse in libertà (che a quanto pare risalgono addirittura al 2015) come se avessero valore universale.

Una volta chi faceva questi giochetti si limitava a dire: “ho degli amici gay”. Ora sono andati oltre e ci provano con: “Ci sono anche dei gay che la pensano come me”. Mi dispiace, ma non funziona.

E’ quanto dichiara, in una post su Fb, Alessandra Mussolini.