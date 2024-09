Gaza. Attacco israeliano su un campo di Khan Yunis. Hamas, 19 vittime. Idf, uccisi tre comandanti

“In generale, e secondo una revisione preliminare, i numeri pubblicati dall’ufficio informazioni governativo di Hamas a Gaza, che ha costantemente diffuso bugie e false informazioni durante la guerra, non sono in linea con le informazioni detenute dall’IDF, con le munizioni precise utilizzate e con l’accuratezza dell’attacco”, ha affermato l’esercito.

“Nonostante le ampie misure adottate dall’IDF per consentire alla popolazione di Gaza di allontanarsi dalle zone di combattimento, anche designando un’area umanitaria, l’organizzazione terroristica di Hamas continua a insediare i suoi agenti e le sue infrastrutture militari nell’area umanitaria e a usare sistematicamente i civili di Gaza come scudo umano per le sue attività terroristiche”, ha concluso l’esercito.

I funzionari di Hamas hanno affermato che le squadre di soccorso sono state ostacolate dai grandi crateri scavati nel terreno dove in precedenza sorgevano le tende che davano rifugio agli sfollati di Gaza.

Un portavoce dell’unità di difesa civile di Hamas, citato dall’agenzia di stampa Shehab, legata ad Hamas, ha affermato che intere famiglie sono state inghiottite da montagne di sabbia durante l’attacco, che ha lasciato enormi buchi nel terreno e che i soccorritori non hanno l’attrezzatura per scavarli.

I residenti e i medici hanno dichiarato che la zona umanitaria è stata colpita da almeno quattro missili, che hanno lasciato crateri profondi fino a nove metri (30 piedi).

Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza civile di Gaza gestito da Hamas, almeno 20 tende hanno preso fuoco.

“I nostri team stanno ancora spostando martiri e feriti dall’area presa di mira. Sembra un nuovo massacro israeliano”, ha detto un funzionario dell’emergenza civile di Gaza.

I video mostrano gli abitanti di Gaza che si arrampicano disperatamente sui cumuli di sabbia nell’oscurità, nel tentativo di raggiungere i morti e i feriti.