Usa 2024. Trump non dice di volere la vittoria dell’Ucraina. Harris: è amico del dittatore Putin, “ti mangia a colazione”

AgenPress – “Il destino della difesa dell’Ucraina contro la Russia e il futuro del sostegno degli Stati Uniti a Kiev sono stati oggetto di un appassionato dibattito il 10 settembre, nel primo e forse unico dibattito tra l’ex presidente Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris.

Trump si è rifiutato di dire che voleva che l’Ucraina vincesse la guerra e ha eluso la domanda se una vittoria ucraina fosse nel migliore interesse degli Stati Uniti .

“Penso che sia nell’interesse degli Stati Uniti porre fine a questa guerra e concludere, negoziando un accordo”, ha affermato Trump ripetendo molti dei suoi punti di discussione standard sull’Ucraina, affermando di conoscere bene sia il presidente Volodymyr Zelensky sia il presidente russo Vladimir Putin, che i suoi “buoni” rapporti con entrambi i leader porteranno a una “risoluzione” della guerra prima che lui possa potenzialmente riprendere il potere e che il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan nel 2021 ha spinto Putin a invadere l’Ucraina su vasta scala.

“Voglio che questa guerra si risolva”, ha affermato Trump, aggiungendo che se fosse stato presidente, Putin non avrebbe perso migliaia di soldati in Ucraina.

“(Putin) sarebbe stato a Mosca molto più felice di quanto non lo sia adesso”. Harris, in risposta, ha accusato Trump di aver rinunciato all’Ucraina.

“Se Trump fosse presidente Putin sarebbe seduto a Kiev con gli occhi puntati sull’Europa”, ha incalzato la democratica provocando il tycoon dichiarando che “i leader stranieri gli ridono dietro”. “Sei amico di un dittatore che ti si mangerebbe a colazione”.

“Il motivo per cui Donald Trump dice che questa guerra finirà entro 24 ore è perché lui rinuncerebbe e questo non rispecchia ciò che siamo noi americani”, ha affermato.

Il dibattito si è tenuto in Pennsylvania, uno degli stati chiave della storia del paese, e potrebbe essere l’unico incontro dei candidati prima del giorno delle elezioni, tra meno di due mesi.

In vista del dibattito del 10 settembre, Trump aveva superato di poco Harris, 48 ​​per cento contro 47 per cento, nell’ultimo sondaggio Times/Siena College . Meno dell’uno percento del probabile elettorato nel sondaggio ha affermato che la guerra su vasta scala della Russia in Ucraina è la questione più importante per decidere il proprio voto, ma il prolungato e fervente tira e molla sul palco del dibattito ha segnalato l’importanza della guerra a Washington.

La resa dei conti è avvenuta poche ore dopo che il Segretario di Stato Antony Blinken aveva dichiarato che la Russia aveva intensificato la sua guerra accettando missili balistici dall’Iran.

Nel corso del dibattito, entrambi i candidati hanno fatto leva sui timori degli spettatori circa una possibile escalation russa: Trump ha evocato lo spettro di una terza guerra mondiale e Harris ha avvertito che le ambizioni di Putin si estendono oltre l’Ucraina.

“(Putin ha) armi nucleari, nessuno ci pensa mai”, ha detto Trump.

“E alla fine, forse li userà, e forse non è stato così minaccioso, ma ce l’ha.”

Harris, che ha difeso il suo lavoro diplomatico con Zelensky all’inizio del 2022, ha affermato che il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale è una delle regole e norme internazionali più importanti. Ha affermato che i leader militari di tutto il mondo considerano Trump una “vergogna” e che sarebbe stato disastroso se Trump avesse vinto le elezioni del 2020.

“Se Donald Trump fosse presidente, Putin sarebbe seduto a Kiev in questo momento e capirebbe cosa significherebbe, perché il programma di Putin non riguarda solo l’Ucraina”, ha affermato Harris.

Il vicepresidente ha avvertito che Putin potrebbe puntare subito alla Polonia e ha suggerito a Trump di considerare gli interessi della comunità polacco-americana e degli alleati degli Stati Uniti all’estero.

Nonostante i timori di un’escalation russa, nessuno dei due candidati ha menzionato i presunti tentativi della Russia di influenzare le elezioni statunitensi , né ha delineato piani chiari per la pace in Ucraina.

Il vicepresidente ha avuto il vantaggio di parlare di ciò che l’attuale amministrazione ha fatto per l’Ucraina negli ultimi due anni e mezzo di guerra. Dalle difese aeree e munizioni ai carri armati Abrams e missili Javelin, l’Ucraina è indipendente e libera, ha detto Harris, grazie al sostegno americano.

Harris non ha specificato se e come intende modificare le attuali restrizioni imposte dalla Casa Bianca alla possibilità di Kiev di colpire la Russia con armi americane, argomento che è stato oggetto di ripetute lettere all’amministrazione Biden il 10 settembre.

Anche Trump non ha menzionato alcuna politica sull’uso di armi a lungo raggio. Ha ripetuto le affermazioni secondo cui avrebbe posto fine alla guerra prima del suo primo giorno in carica se fosse stato eletto, ma nell’ultimo dibattito presidenziale, il disastro del 27 giugno che ha segnato l’inizio della fine della campagna di rielezione del presidente Joe Biden, l’ex presidente ha respinto le condizioni di pace di Putin .

Pochi giorni prima del dibattito del 10 settembre, Trump ha anche detto durante un comizio nel Wisconsin che la Russia è 19 passi avanti agli Stati Uniti

L’apparente ammirazione di Trump per Putin e altri leader autocratici è stato un punto di contesa ripetuto nel dibattito, così come lo è stato il rapporto di Harris con il presidente russo. Trump ha sollevato il presunto sostegno di Putin a Harris, mentre Harris ha accusato Trump di essere facilmente adulato e manipolato dai dittatori.

“Putin ha appoggiato (Harris) la scorsa settimana”, ha detto Trump. “(Lui) ha detto ‘Spero che vinca’ e penso che lo pensasse davvero perché quello che è riuscito a fare è assolutamente incredibile, non sarebbe successo con me”.

Harris ha confutato la falsa affermazione di Trump secondo cui avrebbe incontrato e negoziato personalmente con Putin, e le sue risposte hanno sottolineato l’infatuazione di Trump per gli uomini forti e i dittatori.

“È risaputo che (Trump) ha scambiato lettere d’amore con Kim Jung Un ed è assolutamente risaputo che questi dittatori e autocrati tifano affinché (Trump) torni a essere presidente perché è chiaro che possono manipolarti con favori e pressioni”.