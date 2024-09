Germania. Scholz: non permetteremo che l’Ucraina usi armi a lungo raggio contro la Russia anche se altri paesi lo consentiranno

AgenPress – La Germania non permetterà all’Ucraina di lanciare attacchi con armi tedesche molto dietro il fronte, “anche se altri paesi decidessero diversamente”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

La sua dichiarazione arriva poco dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer si sono astenuti dal revocare le restrizioni sull’uso di armi a lungo raggio fornite dall’Occidente sul territorio russo durante il loro incontro a Washington il 13 settembre, mentre i media continuano a segnalare segnali incoraggianti che il divieto potrebbe essere revocato.

Come riportato dal quotidiano tedesco Welt, Scholz ha affermato durante un discorso pubblico a Prenzlau, nel Brandeburgo, che la Germania “continuerà a sostenere militarmente l’Ucraina” affinché il Paese “non crolli”.

Tuttavia, Scholz ha sottolineato che rimarrà contrario all’idea che l’Ucraina utilizzi armi tedesche a lungo raggio per attaccare obiettivi nel profondo della Russia.

“Resto fermo sulla mia posizione, anche se altri Paesi decidono diversamente”, ha affermato Scholz.

Commentando le notizie dei media secondo cui gli Stati Uniti potrebbero revocare le restrizioni esistenti, ha affermato che non tutte le speculazioni sono corrette, secondo Welt.

Le restrizioni all’uso del sistema missilistico tattico dell’esercito ( ATACMS ) prodotto e fornito dagli Stati Uniti sono “oggetto di intense consultazioni tra alleati e partner e saranno (discusse) tra il presidente (Biden) e il presidente Zelensky”, ha affermato il 14 settembre il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan .

Secondo precedenti resoconti dei media dell’11 settembre, Biden avrebbe definito i dettagli del piano per revocare alcune restrizioni, mentre il Regno Unito avrebbe deciso privatamente di consentire all’Ucraina di utilizzare i missili Storm Shadow forniti dalla Gran Bretagna per attacchi a lungo raggio , sebbene non fosse stato fatto alcun annuncio pubblico.

Nel frattempo, il quotidiano tedesco Spiegel ha riferito il 13 settembre che all’interno del parlamento tedesco è in corso anche il dibattito sulla possibilità di dotare l’Ucraina di missili tedeschi a lungo raggio Taurus ; i politici dell’FDP e dei Verdi sostengono la decisione.

L’Ucraina sollecita da tempo l’Occidente a revocare il divieto di colpire obiettivi militari nel profondo della Russia.

Il 13 settembre, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato nel suo discorso alla conferenza YES che senza la capacità di colpire all’interno della Russia, le armi fornite dagli Stati Uniti, gli ATACAM (sistemi missilistici tattici dell’esercito) sono “inutili” .