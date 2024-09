L’uragano Helene causa quasi 45 morti, 4 mln di persone senza elettricità. Danni senza precedenti, da 15 a 26 mld di dollari

AgenPress – L’uragano Helene è una delle tempeste più potenti che abbiano mai colpito gli Stati Uniti, con raffiche di vento che raggiungono i 225 km/h (140 mph) e forti piogge.

Almeno 45 persone sono morte e quasi 4 milioni sono rimaste senza elettricità sabato, dopo che i forti venti e le piogge torrenziali dell’uragano Helene hanno causato danni senza precedenti in vaste zone del sud-est degli Stati Uniti.

Le compagnie assicurative e gli istituti finanziari affermano che i danni causati dalla tempesta potrebbero ammontare a miliardi di dollari.

Il passaggio di Helene sulla costa sud-est degli Stati Uniti potrebbe aver provocato tra 15 e 26 miliardi di dollari di danni materiali e altri 5-8 miliardi in mancato output economico. Queste le stime di Moody’s Analytics secondo cui tre anni di uragani lungo la costa della Florida che si affaccia sul Golfo del Messico, associati all’aumento dei premi assicurativi, rischiano di mettere un’ipoteca nel lungo periodo sulla crescita dello stato. Per coprire i danni causati da Helene le compagnie di assicurazioni dovranno pagare almeno 5 miliardi di dollari, secondo le stime di A.M. Best. La cifra non copre tutte le perdite perché molte famiglie e piccole imprese lungo il passaggio della tempesta non erano assicurate.

Sabato sono continuate le inondazioni storiche in alcune zone degli Appalachi meridionali, mentre i primi soccorritori lavoravano per raggiungere le comunità bloccate in condizioni difficili, mentre le autorità locali iniziavano a valutare l’entità dei danni e degli sfollamenti.

Helene ha toccato terra giovedì sera nella regione di Big Bend in Florida come uragano di categoria 4, colpendo la penisola con venti di 140 mph (225 km/h). Si è indebolito in una tempesta tropicale, muovendosi rapidamente attraverso la Georgia, le Caroline e il Tennessee , sradicando alberi, facendo saltare i tetti delle case, spazzando via le auto, testando dighe e allagando fiumi, lasciando intere comunità senza via di fuga mentre frane e inondazioni colpivano.

Una combinazione di forti venti, forti piogge, inondazioni e tornado che hanno seguito il percorso di Helene hanno probabilmente causato miliardi di dollari di danni, con interi centri cittadini, autostrade e un gran numero di case e aziende distrutte.

I decessi si sono verificati in Florida, Georgia, Carolina del Nord , Carolina del Sud e Virginia e includono vigili del fuoco, una donna e i suoi gemelli di un mese e una donna di 89 anni la cui casa è stata colpita dalla caduta di un albero.

Sabato, poco più di un milione di case e aziende sono rimaste senza corrente in South Carolina, con oltre 700.000 persone al buio anche in Georgia e North Carolina, secondo gli ultimi dati di PowerOutage . Anche Florida e Ohio sono gravemente colpite, così come decine di migliaia di persone in Indiana, Kentucky e Tennessee.

La minaccia di ulteriori morti e distruzione è persistente, ma Helene si è indebolita trasformandosi in un ciclone post-tropicale e il rischio di ulteriori forti piogge sta diminuendo man mano che si sposta verso nord, secondo il National Hurricane Center.

In North Carolina, un lago presente nel film Dirty Dancing ha travolto una diga e i quartieri circostanti sono stati evacuati per precauzione. Parti della Carolina del Nord occidentale sono state in gran parte isolate da frane e inondazioni che hanno costretto alla chiusura delle strade principali.

Nella contea rurale di Unicoi, nel Tennessee orientale, decine di pazienti e personale sono stati salvati in elicottero dal tetto di un ospedale circondato dall’acqua di un fiume in piena.

I residenti della zona di Greeneville, Tennessee, sono invitati a conservare quanta più acqua possibile dopo che le inondazioni dovute alle forti piogge lungo il fiume Nolichucky hanno spazzato via tutte le condotte idriche del Chuckey Utility District che attraversano il fiume. Si prevede che le riparazioni alle condotte idriche avranno luogo “non appena le condizioni saranno sicure per tutti”.

Helene “è una delle peggiori tempeste della storia moderna per alcune parti del North Carolina”, ha affermato il governatore Roy Cooper. Le parti occidentali dello stato sono state colpite da forti piogge e forti venti al limite della forza di un uragano, inondazioni improvvise pericolose per la vita, numerose frane e interruzioni di corrente.