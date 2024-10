Consegnato a Martin Scorsese un tartufo bianco, simbolo dell’eccellenza del Piemonte

AgenPress. «Il regalo del Piemonte al maestro che ha reso il cinema eterno». Con queste parole l’assessore regionale alla Biodiversità e tartuficoltura, Marco Gallo, ha consegnato insieme a Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera di Alba, e gli amministratori del Comune di Alba, il simbolo più prezioso del Piemonte, un tartufo bianco, al regista Martin Scorsese ospite alla due giorni torinese organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, che ha assegnato all’artista italo-americano il Premio Stella della Mole.

«Insieme al presidente Cirio, che non ha potuto essere presente per impegni istituzionali a Bruxelles, nella settimana dell’inaugurazione della 94a Fiera del tartufo bianco d’Alba abbiamo voluto omaggiare un grande registra come Scorsese – spiega Gallo – Con il prezioso aiuto di Liliana Allena, presidente dell’ente Fiera di Alba, e la collaborazione dei vertici del Museo Nazionale del Cinema – in primis il presidente Enzo Ghigo che ringrazio per l’ampia disponibilità – siamo riusciti a organizzare la consegna in una giornata intensa per il maestro sotto la Mole, diviso tra una masterclass e l’introduzione della retrospettiva a lui dedicata».

Il tartufo a Scorsese diventa così il fuori programma più prestigioso in vista dell’apertura, venerdì, della Fiera del tartufo d’Alba, che quest’anno ospiterà il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Come ha sottolineato Giuseppe Tornatore durante la cerimonia di consegna della Stella della Mole, nessuno conosce la storia del cinema come Scorsese. Per questo il Piemonte, con questo omaggio, ha voluto ringraziare a sua volta il grande maestro per aver vestito Torino con il glamour e il grande fascino che merita» conclude Gallo.