Borchia (Lega): attacchi vergognosi a nostre Forze dell’Ordine, ECRI fuori dal mondo

AgenPress. “No alla gogna per le Forze dell’Ordine italiane, che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire la nostra sicurezza. Le accuse dell’ECRI sono inaccettabili e del tutto infondate”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione al Parlamento europeo e segretario provinciale della Lega di Verona, commentando la recente accusa di razzismo, mossa alle forze dell’ordine italiane, da parte dell’ECRI, commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, organo del Consiglio d’Europa.

“Il buonismo ipocrita e l’accoglienza indiscriminata hanno portato a politiche fallimentari. In un sistema dove i cattivi prevalgono sui buoni, chi lavora per la sicurezza del nostro paese va sostenuto. Le donne e gli uomini che indossano la divisa meritano rispetto, non attacchi. La Lega continuerà a difendere le Forze dell’Ordine, affinché possano operare senza timori e senza accuse ingiustificate”.