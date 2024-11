Lazio: Mattia (Pd), “Più inclusione lavorativa per persone svantaggiate”

AgenPress. “Grazie ai miei emendamenti aumenta l’inclusione lavorativa per le persone svantaggiate, dalle persone con disabilità agli ex tossicodipendenti fino agli ex detenuti, avranno maggiore opportunità di reinserirsi nella società tramite un maggiore coinvolgimento delle cooperative sociali nella programmazione delle attività attraverso i bandi di gara della Regione e dei suoi Enti strumentali (Arpa, Arsial, Astral, Lazio Innova, Lazio Crea, Asl, Cotral, ecc.). Una spinta all’inclusività e alla partecipazione come ricchezza per tutto il territorio”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, commenta l’approvazione della legge sulle cooperative sociali.

“In particolare, con i miei emendamenti viene estesa a tutti gli Enti regionali la possibilità nei bandi di gara di destinare la riserva dal 5 al 10% alle cooperative sociali e di prevedere punteggi premiali per i progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Un risultato questo frutto del lavoro dell’opposizione che ha dimostrato grande senso di responsabilità collaborando al miglioramento e all’approvazione di questo provvedimento.

Da mesi chiediamo esattamente questo: far ripartire i lavori del Consiglio regionale e tornare a svolgere la funzione per la quale siamo stati eletti, ovvero portare avanti quelle azioni concrete e urgenti per il benessere di tutte le cittadine e i cittadini del Lazio”, conclude Mattia.