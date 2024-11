Roma, Franco (Pres. Mun. VI): “Demolizione ville Rom a Finocchio, Stato forte con i forti”

AgenPress. “Oggi è una grande giornata per la legalità, una vittoria da parte delle Istituzioni unite che hanno dimostrato che lo Stato non teme di essere forte con i forti. Portiamo a conclusione l’iter, avviato nel 2013 e rimasto impantanato per mancanza di fondi, per la demolizione di sei ville abusive in zona Finocchio, nel Municipio VI delle Torri di Roma.