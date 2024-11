La Cina chiede “calma e moderazione” dopo che Putin ha minacciato di usare il nucleare

AgenPress – La Cina ha invitato alla “calma” e alla “moderazione” dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato una minaccia nucleare e l’Ucraina ha lanciato per la prima volta missili statunitensi a lungo raggio sul suo territorio.

Mosca ha reagito furiosamente alla decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di cambiare politica nei confronti dell’Ucraina e di consentire a Kiev di utilizzare per la prima volta missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo.

Martedì Putin ha firmato un decreto che consente a Mosca di utilizzare armi nucleari contro stati non nucleari, come l’Ucraina, se supportati da potenze nucleari.

In seguito al decreto, un alto funzionario ha dichiarato che un attacco alla regione russa di Bryansk martedì mattina “è stato effettuato da missili ATACMS”, un riferimento al sistema missilistico tattico dell’esercito fornito dagli Stati Uniti.

“Nelle attuali circostanze, tutte le parti dovrebbero mantenere la calma e moderazione, lavorando insieme attraverso il dialogo e la consultazione per allentare le tensioni e ridurre i rischi strategici”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian quando gli è stato chiesto del decreto e degli attacchi all’interno della Russia.

“La posizione della Cina di incoraggiare tutte le parti a ridurre l’escalation della situazione e ad impegnarsi per una risoluzione politica della crisi ucraina rimane invariata”, ha aggiunto Lin. “La Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo in questo senso”.

La Casa Bianca, il Regno Unito e l’Unione Europea hanno condannato il decreto nucleare di Putin definendolo “irresponsabile”.

Parlando ai giornalisti dopo il vertice del G20 a Rio de Janeiro, il leader francese Emmanuel Macron ha affermato di aver chiesto al presidente cinese Xi Jinping, durante un incontro al G20, di “usare tutta la sua influenza” su Putin per cercare di raggiungere una de-escalation.

Macron ha affermato che la Cina, alleata della Russia, ha “la capacità di negoziare con il presidente Putin affinché ponga fine ai suoi attacchi” contro l’Ucraina.

La Cina si presenta come una parte neutrale nella guerra in Ucraina e afferma che non invierà aiuti letali a nessuna delle due parti, a differenza degli Stati Uniti e di altre nazioni occidentali.

Ma resta uno stretto alleato politico ed economico della Russia e i membri della NATO hanno definito Pechino un “facilitatore decisivo” della guerra, cosa che non ha mai condannato.