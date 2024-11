Zelensky: Putin sta usando l’Ucraina come banco di prova. Missili nordcoreani e iraniani sul paese

AgenPress – L’apparente dispiegamento da parte della Russia di un missile balistico intercontinentale (ICBM) contro Dnipro il 21 novembre dimostra che il presidente russo Vladimir Putin “sta usando l’Ucraina come banco di prova”, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

“Oggi (il 21 novembre), si è trattato di un nuovo missile russo. La sua velocità e altitudine suggeriscono capacità balistiche intercontinentali. Le indagini sono in corso”, ha affermato Zelensky in una dichiarazione sui social media .

Le forze russe hanno lanciato un missile balistico intercontinentale convenzionale, insieme a sette missili da crociera e un missile balistico Kinzhal, contro la città centro-orientale di Dnipro la mattina del 21 novembre, ha riferito in precedenza l’ Aeronautica Militare.

Almeno due persone sono rimaste ferite e diversi edifici, tra cui un centro di riabilitazione per disabili, sono stati danneggiati. L’Air Force ha riferito di aver abbattuto sei missili da crociera.

Questa sarebbe la prima volta che la Russia schiera un missile balistico intercontinentale nella guerra contro l’Ucraina, poco dopo che gli Stati Uniti avevano permesso all’Ucraina di effettuare attacchi in Russia con missili occidentali a lungo raggio e la Russia aveva aggiornato la sua politica di deterrenza nucleare .

Non è ancora chiaro che tipo di ICBM sia stato lanciato. Il missile è stato lanciato dall’Oblast di Astrakhan, nella Russia meridionale, a oltre 700 chilometri (435 miglia) a est di Dnipro.

“È chiaro che Putin sta usando l’Ucraina come banco di prova. È anche chiaro che è terrorizzato dalla vita normale accanto a lui. Una vita in cui le persone vivono con dignità”, ha detto Zelensky in occasione della Giornata ucraina della dignità e della libertà, che commemora la Rivoluzione arancione del 2004 e la Rivoluzione EuroMaidan del 2013-14.

Il capo dello Stato ucraino ha ricordato che Mosca cerca di procurarsi nuovi missili in tutto il mondo, in particolare dalla Corea del Nord e dall’Iran .

“Putin farà di tutto per impedire al suo vicino di sfuggirgli di mano. E ringrazio ogni ucraino, uomo o donna, che difende l’Ucraina da questo male con resilienza, coraggio e forza”.