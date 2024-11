Torino. Una donna uccide la figlia di pochi mesi affogandola nella vasca poi tenta il suicidio

AgenPress – Accertamenti sulla morte di una bimba di dieci mesi in una casa del Torinese, sono in corso da parte del carabinieri. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quello dell’omicidio da parte della madre. Le forze dell’ordine sarebbero state allertate dal padre, mentre la piccola sarebbe stata trovata in una vasca dove la donna l’avrebbe affogata. L’abitazione si trova a Nole, nel Basso Canavese.

Secondo quanto emerso il padre della bambina avrebbe tentato di rianimare la figlia, ma la piccola era già deceduta. La donna avrebbe tentato di uccidersi con un coltello da cucina ed è stata trasportata all’ospedale Molinette di Torino con l’elisoccorso.

Sul luogo della tragedia, oltre ai carabinieri, anche la pm di Ivrea, Elena Parato e il sindaco Nole Luca Bertino. “Io e tutta la comunità di Nole siamo attoniti di fronte a questa tragedia” ha spiegato. “Conosco questa famiglia, visto che non abito distante da loro. La mamma e il papà sono persone perbene che desideravano molto avere un figlio”.