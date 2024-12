Amendola (Pd): “Nella Legge di Bilancio la destra ha completamente abbandonato la Basilicata”

AgenPress. “Nella Legge di Bilancio la destra ha completamente abbandonato la Basilicata. Uno schiaffo per una Regione già messa a dura prova da mesi dall’emergenza idrica”: così Enzo Amendola, parlamentare Pd.

“Tra quelli ritenuti inammissibili e quelli bocciati sono stati respinti tutti i miei emendamenti in sostegno del territorio lucano sulla riqualificazione del quartiere Bucaletto a Potenza, sugli interventi per Maratea a seguito delle frane, sul finanziamento delle opere idrauliche per implementazione del bacino idrico di Camastra, sul finanziamento di opere complementari per la strada Basentana, sulle misure per il contrasto all’erosione costiera nel Metapontino”, sottolinea Amendola.

“A fronte di questo – dice Amendola – nessun esponente lucano della maggioranza di centrodestra, dal Ministro ai parlamentari, ha presentato nulla per tutelare il proprio collegio elettorale e rispondere alle esigenze della comunità che dovrebbe rappresentare. A differenza di altre regioni del Sud che hanno ottenuto risorse specifiche. Il Governo regionale continua nel suo mutismo dinanzi ai diktat romani”.

“Così, lentamente, la Basilicata al tempo della destra è scomparsa dalla legge di bilancio”, conclude Amendola.