Open Arms, Cecchetti (Lega): “Assoluzione Salvini, un giorno di festa per lui e per il Paese”

AgenPress. “Oggi è un giorno di grande festa, prima di tutto per Matteo Salvini, un uomo che ha sempre agito con impegno e dedizione nel suo ruolo. La sua assoluzione è una vittoria personale e una notizia positiva per il Paese intero. Dopo anni di attacchi e accuse infondate, finalmente viene riconosciuto il valore delle sue azioni, condotte con coraggio e responsabilità.

Da oggi in avanti, sia chiaro che chi entra in maniera clandestina e non rispetta i nostri confini deve essere allontanato. Grazie, Matteo, per il tuo esempio e per il tuo impegno al servizio del Paese!” dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, Deputato Lega – Segretario d’Aula dell’Ufficio di Presidenza della Camera