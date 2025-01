Paoloni (SAP) su scritta “MENO 1 acab” dove morì agente Amar Kudin: gesto vile e vergognoso

AgenPress. “Un gesto vile e vergognoso, una probabile conseguenza della tensione che sta scaturendo in questi giorni dopo i gravi episodi accaduti nel fine settimana”.

Così il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, commenta la scritta “MENO 1 acab” apparsa su un muro a Roma, in via di Torrevecchia, dove a novembre morì in un tragico incidente stradale l’agente Amar Kudin.

“Le polemiche e le strumentalizzazione che sono state fatte in alcuni casi stanno portando a una crescente situazione di tensione”, ha aggiunto Paoloni, ribadendo quanto sia “importante che tutti censurino i comportamenti violenti e si cerchi insieme di diminuire il clima tensione prima che si giunga a un incidente irreparabile al quale, purtroppo, molti oggi stanno mirando”.