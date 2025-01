Ue, Sardone (Lega), scandalo green vergogna inaudita, daremo battaglia

AgenPress. “Lo scandalo green emerso nelle ultime ore è una vergogna inaudita. Il giornale olandese Telegraaf ha raccontato che la Commissione Ue avrebbe pagato gruppi e associazioni verdi per promuovere i piani dell’ex commissario socialista Timmermans.

Si parla persino di ‘fondi segreti’ dell’Europa alle lobby ambientaliste in modo da alimentare pressioni per imporci le follie del Green Deal. Se tutto questo è vero, sarebbe gravissimo. Vergognoso anche solo pensare che Bruxelles possa aver utilizzato soldi degli europei per finanziare segretamente lobby a favore delle politiche ideologiche della sinistra e dei verdi.

Ora è necessario fare chiarezza immediatamente, perché è indecente portare avanti norme e regolamenti che stanno affossando l’industria e settori produttivi cardine dell’Europa per inseguire follie ecologiste che peraltro non servono a nulla per l’ambiente. Noi siamo pronti a dare battaglia con forza su questo ennesimo scandalo”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice Patriots for Europe in commissione Ambiente.