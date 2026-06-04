Unione Naz. Consumatori: Antitrust su Volotea, vittoria dei consumatori

AgenPress. “Vittoria dei consumatori. Finalmente l’Antitrust ha accolto la nostra richiesta di intervenire con urgenza con un procedimento cautelare contro Volotea per le evidenti violazioni della normativa vigente, confermate il mese scorso anche dalla Commissione Europea” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, associazione che ha denunciato Volotea sia all’Antitrust che all’Enac per violazione sia del Codice del Consumo che dei Regolamenti (CE) n. 1008/2008 e n. 261/2004.

“Ora si apre la strada dei risarcimenti per i consumatori che hanno pagato quel balzello illegittimo per il supplemento carburante che poteva arrivare fino a 14 euro e che veniva pubblicizzato come se fosse un favore fatto ai consumatori. Veniva chiamato Promessa di Fair Travel, una definizione già di per sé fuorviante” conclude Dona.