Giorgia Meloni interviene all’ottava edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”

AgenPress. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, è intervenuta a Milano all’ottava edizione dell’evento ‘La Ripartenza, liberi di pensare’, nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. “La Ripartenza” affronta i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo i grandi attori dell’economia italiana.

Meloni ha dichiarato: “La Ripartenza ha un obiettivo totalmente condivisibile: provare a raccontare temi complessi e rappresentare quello che nel nostro Paese funziona. È l’Italia che si rimbocca le maniche e che lavora. Oggi le persone seguono chi offre prodotti innovativi e vuole ascoltare opinioni concrete e controcorrente, attraverso una lettura vera e non filtrata. Il mondo della comunicazione sta cambiando rapidamente e la politica deve tenerne conto. Stiamo affrontando dossier importanti per l’economia del Paese. C’è un governo che cerca di dare il massimo per far esprimere il potenziale delle imprese. L’export dell’Italia e il tasso di occupazione sono a livelli record, lo spread è ai minimi. Quello che non penso sia accettabile è il tentativo di alcuni di remare contro a danno di tutti gli italiani. La battaglia che stiamo cercando di condurre è quella per un’Italia in cui il cittadino non abbia paura del fisco, della giustizia e della burocrazia. Sono necessari, pertanto, dei contrappesi adeguati altrimenti il sistema crolla“.