Romano (NM): “Governo Meloni maggioranza nel Paese. Prodi si rassegni”

AgenPress. “E’ legittimo e anche comprensibile che Romano Prodi ambisca a ritornare sulla scena politica organizzando quel che resta del centrosinistra. Meno comprensibile la sua lettura del Paese, il malcontento che lo attraverserebbe e il presunto disagio sociale crescente.

Che vi siano problemi e che il Premier Meloni non abbia la bacchetta magica lo sappiamo bene, cosi come è evidente che sull’occupazione, sulla ripresa economica e sulla stima che Giorgia Meloni riscuote nel panorama internazionale non vi possano essere dubbi.

La fiducia che la maggioranza degli elettori ancora oggi riserva al governo è già una risposta più che sufficiente. Meloni alza i toni? No, si sta solo difendendo dagli attacchi che le arrivano da coloro che non accettano il responso elettorale, Prodi compreso”.

Così in una nota l’On Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.