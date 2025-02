La Gran Bretagna contro l’intelligenza artificiale che crea materiale pedopornografico

AgenPress. Il governo britannico ha annunciato che perseguirà penalmente coloro che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per creare immagini di abusi sessuali su minori.

Il ministro dell’Interno ha affermato che la Gran Bretagna è il primo paese al mondo a rendere illegale il possesso di strumenti di intelligenza artificiale progettati per creare materiale pedopornografico. La nuova legislazione mira a “proteggere i nostri bambini”.

Il possesso, la creazione o la distribuzione di strumenti di intelligenza artificiale progettati per creare contenuti pedopornografici saranno puniti con una pena detentiva fino a cinque anni. Saranno vietati anche i “manuali” che spiegano come l’intelligenza artificiale può essere utilizzata contro i minori, prevedendo una pena detentiva di tre anni.

Il Ministero dell’Interno ha avvertito che i criminali utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per “spogliare” i bambini da foto reali o per incollare i loro volti in immagini di violenza sessuale.

L’organizzazione non-profit Internet Watch Foundation (IWF), impegnata a contrastare i contenuti a sfondo sessuale online, ha accolto con favore la nuova iniziativa legislativa. Qualunque bambino può essere vittima di abusi sessuali: bastano pochi clic per creare immagini realistiche di abusi sessuali.