Ilaria Salis: “La parata militare del 2 giugno andrebbe abolita”

AgenPress. Nuova presa di posizione dell’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, che in occasione della Festa della Repubblica ha criticato apertamente la tradizionale parata militare del 2 giugno. Il commento è stato pubblicato sul suo profilo X, dove ha sostenuto che la manifestazione dovrebbe essere abolita.

“La parata militare del 2 giugno andrebbe abolita”, ha scritto Salis, intervenendo nel dibattito che ogni anno accompagna le celebrazioni della Festa della Repubblica. La ricorrenza, che commemora il referendum istituzionale del 1946 con cui gli italiani scelsero la Repubblica, è tradizionalmente caratterizzata dalla deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria e dalla parata delle Forze Armate lungo i Fori Imperiali a Roma.

Le parole dell’eurodeputata hanno immediatamente suscitato reazioni e commenti sui social network, dividendo l’opinione pubblica tra chi considera la parata un simbolo di unità nazionale e riconoscimento del ruolo delle Forze Armate e chi, invece, la ritiene una celebrazione anacronistica e non in linea con una visione pacifista delle istituzioni.

La posizione espressa da Salis si inserisce nel solco delle sensibilità politiche presenti in una parte della sinistra italiana ed europea, da tempo critica nei confronti delle manifestazioni militari e favorevole a forme alternative di celebrazione delle ricorrenze nazionali, maggiormente incentrate sui valori civili, sociali e democratici.

Al momento non risultano ulteriori dichiarazioni dell’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra a corredo del messaggio pubblicato su X. Tuttavia, il post è destinato ad alimentare il confronto politico sul significato della Festa della Repubblica e sul ruolo che le Forze Armate continuano a svolgere all’interno delle celebrazioni ufficiali dello Stato.

Come accade spesso su temi che toccano simboli e identità nazionale, il dibattito si è rapidamente acceso, confermando come il 2 giugno rimanga una delle ricorrenze più sentite e al tempo stesso più discusse del calendario civile italiano.