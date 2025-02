Levico (TN): lupi avvelenati. Lav: Provincia deve condannare in modo concreto ogni atto di bracconaggio

AgenPress – Sabato scorso quattro lupi sono stati rinvenuti morti a Barco di Levico Terme (TN), secondo le prime ipotesi del Corpo Forestale trentino, gli animali sono stati uccisi da un potente veleno. Così la Lav sul sito.

Di fronte a questo drammatico e intollerabile evento, la Provincia di Trento non ha trovato parole migliori, di quelle pronunciate dall’assessore Failoni: “Il bracconaggio è illegale e non appartiene alle comunità che vogliono ritenersi civili”.

Parole di circostanza che suonano come una presa in giro, vuote di qualsiasi impegno concreto che l’amministrazione dovrebbe profondere proprio nel contrasto del bracconaggio e alla tutela dei grandi carnivori, come richiesto esplicitamente dalle norme nazionali e internazionali.

Mentre da Fugatti non è giunto alcun segnale di consapevolezza circa quello che succede a “casa sua”, la dichiarazione di Failoni è di una banalità disarmante, ha i toni di un compitino che un alunno delle elementari ha scritto contro voglia, nessuna presa di posizione di ferma condanna, nessuna chiara indicazione di quali provvedimenti saranno ora adottati, di come la politica trentina risponderà a questo attacco agli animali selvatici tuttavia con il suo atteggiamento l’amministrazione provinciale di Trento si conferma la prima indiziata nell’aver creato un clima sociale predisposto alle soluzioni “fai da te”, ha detto Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici.

Quello a cui stiamo assistendo in Provincia di Trento sul tema dei grandi carnivori, è un vero far west istituzionale.

L’incompetenza, la dabbenaggine, la totale refrattarietà alle indicazioni della scienza e non ultimo l’aver coltivato il consenso politico attraverso l’attacco continuo nei confronti di orsi e lupi, hanno definitivamente smascherato il Fugatti-pensiero già anticipato quando l’attuale Presidente della PAT si esibiva dai banchi dell’opposizione nel suo spettacolo da operetta nel quale ironizzava sul ritorno del lupo in Provincia.

Già ad aprile 2024 noi di LAV abbiamo presentato un esposto alla Commissione Europea contro la Provincia di Trento per la violazione dell’articolo 12 della Direttiva Habitat che impone di attivare misure efficaci di prevenzione e tutela di orsi e lupi.

Quanto accaduto a Levico andrà ora ad aggiornare il già corposo fascicolo presentato dall’associazione in risposta del quale si potrebbe a breve avviare una procedura d’infrazione contro lo Stato italiano e la PAT.

Le vuote parole di circostanza non sono sufficienti, se l’uso del veleno è sintomo di inciviltà, la condanna chiara e netta di un osceno gesto di inciviltà che ha violato le norme poste a tutela degli animali selvatici, creando un danno a tutti i cittadini italiani, deve essere il primo impegno di un’amministrazione, per questo chiediamo che la Provincia di Trento prenda una netta posizione di condanna nei confronti di ogni atto di bracconaggio andando a costituirsi parte civile nel procedimento che sarà avviato contro gli autori dell’infame gesto contro i quattro lupi

Noi continueremo a lavorare perché siano accertate eventuali responsabilità, anche indirette, della politica trentina nell’aver contribuito a creare un immotivato clima di allarmismo e caccia alla streghe nei confronti di orsi e lupi, fin da quando, nel maggio del 2021, la precedente Giunta Fugatti rifiutò la proposta della nostra associazione di avviare un strutturato progetto di informazione con l’obiettivo di evitare possibili incidenti con gli orsi, quelli che poi si sono regolarmente realizzati negli anni successivi.