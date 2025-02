Mediterraneo. UNHCR: a gennaio +13% di arrivi via mare rispetto al mese precedente

AgenPress. Sono circa 3.479 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di gennaio 2025. Il dato mostra un aumento del 13% rispetto al mese precedente (3.080) e un aumento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le persone arrivate sulle coste italiane a gennaio sono partite da Libia e Algeria. La Libia è stata questo mese il primo Paese di partenza, con circa il 99% di tutti gli arrivi via mare in Italia.

Circa l’83% delle persone arrivate a gennaio sono sbarcate a Lampedusa. Altri porti di sbarco includono Ancona, Taranto, Catania, Pozzallo, Reggio di Calabria, Genova, Olbia, Porto Empedocle, Porto Pino, Teulada e Brindisi.

A gennaio, le nazionalità di origine prevalenti sono state: Bangladesh (35%), Pakistan (22%), Siria (13%), Egitto (8%), Etiopia (5%), Eritrea (4%), Algeria (2%), Marocco (2%), Somalia (2%) e Sudan (1%).

Almeno due neonati risultano morti e uno disperso in base alle testimonianze raccolte dal nostro staff su un naufragio avvenuto nel mese di gennaio. L’imbarcazione, partita da Sabratha (Libia) con circa 20 persone a bordo, principalmente di nazionalità nigeriana, si sarebbe rovesciata a causa delle onde molto alte dopo un giorno e due notti di navigazione.

L’UNHCR è presente nei luoghi di sbarco dove continua a supportare con team dedicati le autorità italiane, in collaborazione con le agenzie nazionali ed europee e gli altri partner, per fornire informazioni ai nuovi arrivati e per una pronta individuazione e la tempestiva presa in carico dei minorenni e delle persone più vulnerabili presso servizi e cure specializzati.

L’UNHCR continua a sollecitare gli Stati a potenziare risorse e capacità per adempiere efficacemente alle proprie responsabilità. In particolare, rinnova il suo appello alla collaborazione per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso in mare e per promuovere un più ampio accesso a percorsi sicuri e regolari nell’Unione Europea per le persone in cerca di protezione internazionale.