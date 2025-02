Previsioni Meteo del 6 Febbraio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 6 Febbraio 2025.

AL NORD – Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni settentrionali con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi, foschie e nebbie su coste e pianure specie al mattino. In serata e nottata poche variazioni con banchi di nebbia anche fitti e persistenti.

AL CENTRO – Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo ancora stabile e ampie schiarite ovunque. AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo per lo più asciutto sulle regioni del Sud con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Possibilità di locali piogge sulla Sicilia specie tra pomeriggio e sera. Nella notte deboli piogge in arrivo anche sulla Sardegna.