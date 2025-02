Foiba di Basovizza vandalizzata, Savino: “Atto vile, la storia non si cancella”

AgenPress. “L’ignobile atto di vandalismo che ha colpito la Foiba di Basovizza è un’offesa alla memoria storica e al dolore di un’intera comunità. Sfregiare un luogo simbolo del sacrificio di tanti italiani è un gesto vile, che cerca di riaprire ferite mai del tutto rimarginate.

A poche ore dal Giorno del Ricordo, questo attacco non è solo un atto di vandalismo, ma un tentativo deliberato di minare la memoria e la riconciliazione. Non possiamo permettere che l’odio e l’intolleranza abbiano spazio nel nostro Paese.

Esprimo piena solidarietà alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che si battono per mantenere viva la verità storica. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine per assicurare tempestivamente alla giustizia i responsabili di questo atto provocatorio e offensivo.

La storia non si cancella e la memoria non si piega alla prepotenza di chi vorrebbe riscriverla. Oggi più che mai, dobbiamo ribadire con forza il nostro impegno per la verità e il rispetto.”

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia delle Finanze e segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino.