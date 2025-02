INPS Veneto ricerca 12 medici specialisti in Oculistica e Neuropsichiatria Infantile

AgenPress. La Direzione Regionale INPS Veneto indice una selezione per medici specialisti in:

– Oculistica

– Neuropsichiatria Infantile

L’attività professionale è da garantire, presso i Centri Medico Legali della Direzione regionale Inps Veneto, ordinariamente in orario 8,30 – 15,00, secondo la vigente normativa di regolamentazione della composizione delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, handicap e disabilità, nonché, per garantire, ove necessario, l’espletamento di consulenze specialistiche in materia assistenziale e previdenziale.

Si invitano, pertanto, gli interessati ad inviare, entro e non oltre il 24 febbraio 2025, la propria candidatura, corredata di curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Direzione regionale Inps Veneto, al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it .