Re di Giordania: accoglieremo 2.000 bambini malati di Gaza. Trump spinge per il piano di trasferimento dei palestinesi

AgenPress – Il re di Giordania Abdullah ha annunciato che Amman avrebbe accolto 2.000 bambini malati da Gaza, nel tentativo di ingraziarsi il presidente degli Stati Uniti che aveva minacciato di trattenere gli aiuti se la Giordania non avesse accettato di accogliere i palestinesi come parte del suo piano affinché Washington prendesse il controllo dell’enclave e ne trasferisse la popolazione.

La cifra proposta da Abdullah ammonta a circa lo 0,1% della popolazione della Striscia di Gaza, ma Trump ne è stato comunque entusiasta.

“È così bello. È musica per le mie orecchie”, ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Il piano di Trump di prendere il controllo di Gaza ha allarmato il mondo arabo, in particolare Giordania ed Egitto, che il presidente ha individuato come candidati principali per ospitare i palestinesi trasferiti. Il Cairo e Amman hanno respinto categoricamente la proposta di Trump, considerando l’arrivo di così tanti abitanti di Gaza come una minaccia alla sicurezza e sostenendo che avrebbe esteso il conflitto israelo-palestinese nei loro confini.

Entrambi i Paesi hanno cercato di respingere il piano senza però bruciare del tutto i ponti con Trump, che sembra essere all’apice del suo potere dopo che i repubblicani hanno conquistato la Casa Bianca e ottenuto il pieno controllo del Congresso nelle elezioni statunitensi del novembre 2024.

Trump ha affermato che probabilmente ci sarebbe stato un “appezzamento di terra” in Giordania ed Egitto dove sarebbero stati ospitati i palestinesi.

Alla domanda se approvasse questa idea, Abdullah, visibilmente a disagio, rispose: “Devo guardare al meglio gli interessi del mio Paese”. Il re ha ripetutamente schivato le domande dei giornalisti sulla proposta degli Stati Uniti.

Trump ha sostenuto il suo piano per Gaza, anche se la scorsa settimana i suoi collaboratori hanno affermato che Washington era pronta ad ascoltare altre idee per ricostruire la Striscia e si aspettava che gli alleati arabi presentassero le proprie proposte, anziché semplicemente respingere quella degli Stati Uniti.

Nel suo discorso di apertura ai giornalisti, Abdullah ha affermato che il mondo arabo sta lavorando per elaborare un piano del genere e che l’Egitto sta guidando tale sforzo.

Martedì più tardi, il Ministero degli Esteri egiziano ha annunciato che intende “presentare una visione globale per la ricostruzione” della Striscia di Gaza che garantisca che i palestinesi rimangano sulla loro terra.

L’Egitto “spera di cooperare” con l’amministrazione Trump “per raggiungere una pace globale e giusta nella regione”, si legge nella dichiarazione.

Abdullah ha fatto notare che anche il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha invitato le controparti arabe a discutere la questione a Riad.

Trump ha poi affermato di sapere in gran parte quale sarà il piano arabo. “Sarà magnifico per i palestinesi. Ne saranno innamorati. Ho fatto molto bene con il settore immobiliare. Posso parlarti del settore immobiliare”.

Nel frattempo, il re di Giordania ha affermato che il suo paese era pronto a “portare in Giordania il più rapidamente possibile 2.000 bambini [che] hanno il cancro o sono in gravi condizioni”.

Il re ha affermato che l’iniziativa giordana richiederà la cooperazione del COGAT, l’organismo militare israeliano responsabile di facilitare la consegna degli aiuti umanitari a Gaza.

“Il modo migliore per farli uscire [da Gaza] è con gli elicotteri per portarli direttamente alle nostre istituzioni. Molti paesi probabilmente vorranno anche prendere alcuni di quei bambini e farli curare nei loro ospedali”.

Abdullah, nel suo discorso di apertura, ha anche elogiato ampiamente Trump.

“Con tutte le sfide che abbiamo in Medio Oriente, finalmente vedo qualcuno [che] può portarci al traguardo per portare stabilità, pace e prosperità a tutti noi nella regione”.

2 milioni di persone ‘un numero molto piccolo di persone’

Trump ha ripetutamente respinto le affermazioni secondo cui il suo piano per Gaza equivale a una pulizia etnica, sostenendo che i palestinesi vogliono andarsene.

“Li stiamo trasferendo in una splendida località dove avranno nuove case, dove potranno vivere in sicurezza, dove avranno dottori e assistenza medica e tutte quelle cose. Sarà fantastico”.

Incalzato sulla possibilità di trasferire semplicemente 2 milioni di persone, Trump ha risposto: “Si tratta di un numero di persone molto esiguo rispetto ad altre cose che sono accadute nel corso dei decenni e dei secoli”.

Alla domanda se costringerà i palestinesi ad andarsene se non vorranno lasciare Gaza, Trump ha risposto: “Saranno molto felici”.

“Nessun posto al mondo è pericoloso quanto la Striscia di Gaza. Non vogliono essere lì. Non hanno alternative”, ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Nonostante abbia affermato che gli Stati Uniti saranno i proprietari della Striscia, Trump ha affermato che Washington non dovrà pagarla. “Non compreremo nulla. La avremo. La terremo e ci assicureremo che ci sia la pace… e nessuno la metterà in dubbio”.

Alla domanda su dove vorrebbe che vivessero i palestinesi, Trump ha risposto: “Non si tratta di dove voglio che vivano. Sarà dove alla fine sceglieremo come gruppo”.

Trump ha poi ritirato la sua minaccia di lunedì di sospendere gli aiuti a Egitto e Giordania se non accetteranno di accogliere i palestinesi.

“Non voglio [minacciarlo] perché abbiamo avuto un ottimo rapporto e stiamo andando così bene nel breve periodo in cui abbiamo parlato”.

“Il re ha appena fatto una dichiarazione, non gliel’ho chiesto io, sul fatto di salvare letteralmente 2.000 bambini della Striscia di Gaza”, ha osservato Trump. “Noi contribuiamo con un sacco di soldi alla Giordania e all’Egitto… Ma non devo minacciare. Siamo al di sopra di questo”.

Trump critica i “bulli” di Hamas e dice che l’annessione è rimandata di un altro giorno

A Trump è stato anche chiesto della scadenza delle 12 di sabato, da lui fissata il giorno prima, per il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani rimasti, e lui ha detto che non si aspettava che Hamas la rispettasse.

“Vogliono fare i duri, ma vedremo quanto saranno duri”, ha detto Trump. “Hamas è un bullo. Le persone più deboli sono dei bulli”.

Alla domanda se avrebbe appoggiato l’annessione israeliana della Cisgiordania, Trump ha risposto: “Funzionerà molto bene… funzionerà automaticamente”.

“Non è proprio di questo che stiamo parlando oggi”.

La scorsa settimana Trump ha dichiarato che avrebbe fatto un annuncio riguardo all’annessione israeliana della Cisgiordania entro circa quattro settimane.

“È in buone condizioni. Ne abbiamo discusso, altre persone ne hanno discusso con noi e con me. La Cisgiordania funzionerà molto bene”.

Dopo l’incontro, Abdullah ha twittato che i suoi colloqui con Trump erano stati “costruttivi”, ma ha affermato di aver utilizzato l’incontro per ribadire “la ferma posizione della Giordania contro lo sfollamento dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania”.

“Questa è la posizione araba unitaria”, ha aggiunto. “Ricostruire Gaza senza sfollare i palestinesi e affrontare la terribile situazione umanitaria dovrebbe essere la priorità per tutti”.

Tuttavia, Abdullah ha definito Trump “un uomo di pace”, elogiandolo per aver inaugurato il cessate il fuoco a Gaza e l’accordo di rilascio degli ostaggi il mese scorso. “Ci aspettiamo che gli Stati Uniti e tutti gli stakeholder garantiscano che tenga”.

Abdullah ha affermato di aver sottolineato a Trump anche l’importanza di lavorare per una de-escalation delle tensioni in Cisgiordania.