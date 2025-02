Previsioni Meteo del 19 Febbraio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 19 Febbraio 2025.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi, anche basse e compatte, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora molte nubi specie tra Liguria ed Emilia Romagna e cieli parzialmente nuvolosi altrove.

AL CENTRO – Al mattino molte nubi sulle regioni centrali, con possibili pioviggini sui settori tirrenici e più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora cieli per lo più nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte persiste la nuvolosità, anche bassa e compatta, con possibili pioviggini sulle coste tirreniche. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile ma con molte nubi, locali piogge sulla Sicilia orientale e maggiori schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio condizioni meteo per lo più invariate. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora molte nubi e locali piogge sulla Sicilia, maggiori spazi di sereno sulla Puglia meridionale e sulla Sardegna.