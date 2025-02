Sanità, Campitiello: “Profondo dispiacere per la scomparsa del professor Scambia”

AgenPress. “Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa del professor Giovanni Scambia, una figura di riferimento nella ginecologia oncologica e nella ricerca scientifica; ma anche, nel mio vissuto, Amico e Maestro. La sua perdita rappresenta un duro colpo per la comunità medica e per tutto il sistema sanitario.

Un uomo che ha dedicato con passione e competenza il suo impegno alla ricerca e all’innovazione, contribuendo in modo significativo al progresso delle cure per le donne, occupandosi dei suoi pazienti anche durante una malattia che in pochi mesi lo ha portato via.

Come direttore scientifico e presidente del Comitato esecutivo della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, ha saputo coniugare rigore scientifico e visione innovativa, lasciando un’eredità preziosa per le future generazioni di medici e ricercatori. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui, rivolgo le mie più sentite condoglianze”.

E’ quanto dichiara Maria Rosaria Campitiello Capo Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie del Ministero della Salute.