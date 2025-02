Delmastro. Anm “sconcertata”, il potere esecutivo attacca un giudice. Replica: non mi dimetto, resto fino all’ultimo grado di giudizio

AgenPress – “Siamo sconcertati nel constatare che ancora una volta il potere esecutivo attacca un giudice per delegittimare una sentenza. Siamo disorientati nel constatare che il ministro della Giustizia auspica la riforma di una sentenza di cui non esiste altro che il dispositivo. Sono dichiarazioni gravi, non consone alle funzioni esercitate, in aperta violazione del principio di separazione dei poteri, che minano la fiducia nelle istituzioni democratiche”. Lo afferma la giunta dell’Anm con riferimento alle reazioni del governo alla sentenza che ha condannato il sottosegretario Delmastro, il quale in un’intervista al Corriere della Sera, dal canto suo afferma di rimanere al suo posto, “continuerò a farlo in virtù del principio di non colpevolezza fino all’ultimo grado di giudizio”.

Nell’intervista il sottosegretario parla di una sentenza politica. E’ “un dato di fatto che il collegio fosse fortemente connotato dalla presenza di Md (la corrente di sinistra, ndr ) anche dopo la sostituzione di un componente avvenuta due udienze fa”, dice. Il Pd lo accusa di mancare di onore e ne chiede le dimissioni.

“Il mio onore è aver difeso il carcere duro e l’ergastolo ostativo. Nella mia visione manca di onore chi parla con terroristi e mafiosi”, replica. L’opposizione accusa Delmastro di aver usato segreti di Stato come manganelli contro le opposizioni. “Non erano segreti di Stato né carte riservate. Da quel palazzo di giustizia sono uscite altre carte, invece, classificate ‘riservate’ dai servizi segreti”, prosegue. “Sono stato condannato contro ogni ragionevole certezza della mia estraneità ai fatti, confermata dai pm. Ho sempre creduto nella giustizia e voglio ostinatamente continuare a farlo, attendo trepidante le motivazioni per proporre appello. Certo che ci sarà un giudice a Berlino”.