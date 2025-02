Delmastro condannato. Presidenti opposizione al Senato chiedono a Ignazio La Russa il “Premier time”

AgenPress – I presidenti dei gruppi di opposizione al Senato scrivono al presidente di Palazzo Madama La Russa per chiedere la convocazione di una conferenza dei capigruppo per calendarizzare “quanto prima” un “premier time” con Meloni in Parlamento, citando anche la condanna di Delmastro “con la conseguente consueta e sgrammaticata reazione del governo, ancora una volta pronto a scagliarsi contro la magistratura e i limiti costituzionali irrisolti sul ddl sicurezza”. E per quanto riguarda “l’andamento dei lavori parlamentari” chiedono che approdino in Aula i disegni di legge di loro iniziativa già presenti nel programma dei lavori.

La segretaria del Pd Elly Schlein parla di “dichiarazioni tecnicamente eversive” da parte della premier e del sottosegretario, mentre per il presidente del M5S Giuseppe Conte “la principale colpevole di questo grave andazzo” è la presidente Meloni. Per il leader di Iv, Matteo Renzi, la questione è che “uno come Delmastro non merita di stare al governo per quello che dice, non per le condanne che prende”.

Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde (autore della denuncia da cui è partita l’indagine) lamenta il fatto che “questa destra non ha alcun rispetto delle istituzioni”.