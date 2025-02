Pentagono. Trump licenzia il capo Stato maggiore congiunto. Al suo posto Dan ‘Razin’ Caine

AgenPress – In una mossa senza precedenti, sia il generale Charles “CQ” Brown Jr., presidente del Joint Chiefs of Staff, sia l’ammiraglio Lisa Franchetti, ammiraglio di grado più alto della Marina, sono stati licenziati dai loro incarichi dal presidente Donald Trump, segnando la prima volta che due membri del Joint Chiefs of Staff sono stati licenziati dai loro ruoli militari di alto livello.

In qualità di presidente del Joint Chiefs of Staff, Brown è diventato il principale consigliere militare del presidente nell’ottobre 2023 e avrebbe dovuto completare un mandato di quattro anni alla fine di settembre 2027. È stato il secondo afroamericano a ricoprire tale ruolo e Franchetti è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di ammiraglio di punta della Marina.

In qualità di ufficiale militare in pensione, il tenente generale Dan “Razin” Caine sarà riammesso in servizio attivo e dovrà essere confermato dal Senato per poter assumere il ruolo di consigliere militare senior del presidente e di massimo ufficiale militare della nazione.

Caine si è ritirato dopo aver prestato servizio per 34 anni nell’Aeronautica Militare, dove è stato pilota di F-16, comandante generale assistente presso il Joint Special Operations Command e direttore associato per gli affari militari della CIA.

“Voglio ringraziare il generale Charles ‘CQ’ Brown per i suoi oltre 40 anni di servizio al nostro Paese, incluso il ruolo di attuale Presidente del Joint Chiefs of Staff”, ha annunciato Trump sul suo account Truth Social. “È un gentiluomo raffinato e un leader eccezionale, e auguro un futuro grandioso a lui e alla sua famiglia”.

Il generale Brown è stato il secondo ufficiale di colore a ricoprire questo incarico, che è anche consulente del presidente e del segretario della Difesa in materia di sicurezza nazionale.

“Oggi, sono onorato di annunciare che nominerò il tenente generale dell’aeronautica Dan ‘Razin’ Caine come prossimo presidente del Joint Chiefs of Staff”, ha scritto Trump. “Il generale Caine è un pilota affermato, esperto di sicurezza nazionale, imprenditore di successo e un ‘combattente’ con una significativa esperienza interagenzia e nelle operazioni speciali”.

In precedenza, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, aveva dichiarato che il generale Brown avrebbe dovuto essere licenziato a causa del suo impegno “risvegliato” nei confronti dei programmi di diversità, equità e inclusione nell’esercito.